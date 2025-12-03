Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kam es am Dienstag im Bereich Bad Neustadt an der Saale zu mehreren Schockanrufen durch falsche Polizeibeamte. Sie gaben gegenüber ihren Opfern an, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen ist und sie ihre Wertgegenstände schützen würden. Hierbei erbeuteten sie Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte durch eine Streife der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck ein verdächtiges Fahrzeug auf der Autobahn 71 bei Maßbach festgestellt werden. Als dieses einer Kontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit. Nachdem das Fahrzeug gegen 19:25 Uhr auf einem Parkplatz verunfallte, konnte ein 25-jähriger Deutscher festgenommen werden. Dieser wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand gelang es seinem 20-jährigen türkischen Beifahrer zu flüchten. Hierbei handelt es sich um Roder Daud.

Er wird wie folgt beschrieben:

183 cm groß, kräftige Statur

Dunkle Haare / dunkler Bart

Schwarze Winterjacke mit Fellkapuze

Die Bekleidung könnte im Rahmen der Flucht verschmutzt sein

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer konnte im Bereich des Parkplatzes Lindig (nähe Hausen bei Würzburg) eine verdächtige Person beobachten?

Wer konnte ggf. Anhalter in diesem Bereich feststellen?

Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Roder Daud geben?

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu melden. Sollte eine Person erkannt werden, die auf die Beschreibung passt, wird gebeten, unverzüglich den Polizeinotruf 110 zu wählen. Sprechen Sie den Gesuchten nicht an und wir bitten auch in diesem Bereich keine Anhalter mitzunehmen.