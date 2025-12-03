COBURG. In der Nacht auf Dienstag beschädigten Unbekannte zwei Fahrzeuge. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen und suchen Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 17 Uhr, bis Dienstagmorgen, 8 Uhr, zerkratzten Unbekannte ein abgestelltes Auto und ein Motorrad. Zudem zerstachen sie zwei Reifen des Pkw im Röstenweg im Stadtteil Neuses bei Coburg. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12.000 Euro.

Da die Täter auch Hakenkreuze in das Fahrzeug ritzten, ermittelt die Kriminalpolizei Coburg wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie des Verwendens von verfassungswidrigen Kennzeichen.

Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im genannten Zeitraum Wahrnehmungen gemacht hat, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kriminalpolizei Coburg zu melden.