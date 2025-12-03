Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bayreuth und dem Polizeipräsidium Oberfranken

BAYREUTH. Am Dienstagabend nahmen Polizisten drei rumänische Tatverdächtige fest, denen zur Last liegt, zuvor eine Vielzahl an Parfumfläschchen gestohlen zu haben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth erließ ein Ermittlungsrichter am Mittwoch Haftbefehl.

Gegen 18 Uhr schlug die Diebstahlsicherung eines Drogeriegeschäfts in der Maximilianstraße Alarm, als zwei Männer das Geschäft verließen. Der Ladendetektiv wurde auf die Situation aufmerksam und verfolgte die beiden Männer, die in Richtung Opernhaus rannten. Dort konnte der Detektiv beobachten, wie die mutmaßlichen Diebe in ein Fahrzeug einstiegen und davonfuhren. Aufgrund seiner Schilderung fahndeten mehrere Polizeistreifen nach dem Fahrzeug. Auf der Bundesautobahn 9 an der Anschlussstelle Bayreuth-Süd entdeckten die Polizeibeamten den gesuchten Pkw und hielten ihn an. In dem Fahrzeug fanden die Polizisten etwa 100 Parfumfläschchen und 300 Kosmetikartikel im Wert von über 10.000 Euro. Die Beamten nahmen daraufhin die drei rumänischen Insassen, zwei 21-jährige und einen 20-jährigen Mann, vorläufig fest.

Auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Bayreuth befinden sich die drei Tatverdächtigen inzwischen in Untersuchungshaft.