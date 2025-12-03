KELHEIM. Zu dem seit Samstag, 29.11.2025, vermissten Mann aus Kelheim bittet die Polizei erneut um Hinweise aus der Bevölkerung.

Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, an denen u. a. Drohnen der Feuerwehr und der Polizei, ein Polizeihubschrauber, sowie ein sog. Personensuchhund beteiligt waren, gibt es bislang keine Hinweise auf den Verbleib des Mannes.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste zuletzt am Samstag, 29.11.2025, gegen 19.00 Uhr im Bereich der Kelheimwinzerstraße aufhielt bzw. dort gesehen wurde. Grundstückseigentümer, insbesondere im Stadtgebiet Kelheim und Umkreis werden gebeten, leicht zugängliche Örtlichkeiten (Gartenlauben, sonstige Unterschlupfmöglichkeiten, Scheunen, etc.) dahingehend zu überprüfen.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit einem Bild des Vermissten ist über nebenstehendem Link oder dem Whats-App-Kanal des Polizeipräsidiums Niederbayern abrufbar. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kelheim, Tel. 09441/5042-0, oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Veröffentlicht: 03.12.2025, 15.00 Uhr