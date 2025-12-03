REGENSBURG. Der am 1. Dezember gestohlene Geldautomat aus der Von-Donle-Straße in Regensburg wurde auf einer Baustelle in Regensburg aufgefunden. Der Automat war aufgebrochen und leer. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet weiterhin um Hinweise.

Am Nachmittag des 2. Dezembers wurde der gestohlene Geldautomat auf einer Baustelle in der Zeißstraße in Regensburg aufgefunden. Der Automat war aufgebrochen und der darin befindliche Inhalt fehlte. Unter Zuhilfenahme eines Krans konnte der Geldautomat zur weiteren Untersuchung abtransportiert werden. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Spurensicherung am Fundort durchgeführt und setzt ihre Ermittlungen fort.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere Personen, die seit dem Diebstahl am 1. Dezember verdächtige Beobachtungen in der Von-Donle-Straße oder im Bereich der Zeißstraße gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.