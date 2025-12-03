GATTENDORF, LKR. HOF. Mittwochmittag brach in einem Fabrikgebäude in Gattendorf ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 11.45 Uhr ging ein Notruf über einen Brand im Gewerbegebiet in Gattendorf ein. Als die Feuerwehrkräfte eintrafen, standen bereits schwarze Rauchwolken über dem Gebäude. Eine Person erlitt durch eine leichte Rauchgasvergiftung und musste medizinisch behandelt werden.

Aufgrund der Rauchentwicklung sollen die Bewohner in der Umgebung Fenster und Türen geschlossen halten und auch ihre Nachbarn informieren.

Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache aufgenommen.