2254 - Polizei ermittelt nach Diebstahl

Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Freitag (28.11.2025), 03.00 Uhr, bis Dienstag (02.12.2025), 09.00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf dem Parkplatz in der Inninger Straße.

Ein oder mehrere unbekannte Täter entfernten ein ca. 20 Meter langes Kupferkabel. Ein dafür benötigtes Werkzeug wurde nicht festgestellt.

Insgesamt entstand ein Beuteschaden von ca. 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

2255 - Polizei ermittelt nach Betrug - Schockanruf

Augsburg - Am Dienstag (02.12.2025) gab sich eine bislang unbekannte Täterin als Schwiegertochter aus und forderte Bargeld sowie Gold von einem 64-Jährigen.

Gegen 11.30 Uhr rief die Unbekannte bei dem Mann an. Sie gab sich als Schwiegertochter aus und schilderte am Telefon, dass der Sohn des 64-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Dabei sei ein Kind gestorben. Um eine Kaution bezahlen zu können, benötigt die vermeintliche Schwiegertochter Bargeld und Gold. Letztendlich kam es zu keiner Übergabe von Geld oder Wertgegenständen.

Die Polizei gibt folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Zusätzlich befinden sich weitere Tipps unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

2256 - Polizei ermittelt wegen Betrugs und gibt Tipps

Augsburg - Am Montag (01.12.2025) buchte ein bislang unbekannter Täter einen mittleren dreistelligen Betrag vom Konto eines 45-Jährigen ohne Berechtigung ab.

Dem Mann fiel auf, dass ein laut Sendungsverfolgung zugestelltes Mobiltelefon nicht im Briefkasten war. Nachdem dieser den Kundenservice verständigte, teilten scheinbare Mitarbeiter mit, dass die Zustellung wegen eines Unfalls nicht erfolgte. Um den Betrag zurück zu überweisen, solle sich der 45-Jährige über einen E-Mail Link identifizieren und seine Bankdaten übermitteln.

Anstelle des ausstehenden Betrags wurden jedoch 499 Euro abgebucht. Eine Stornierung war nicht möglich. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Betrugs.

Um sich vor Betrugsmaschen zu schützen, informiert die Polizei mit Tipps unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

2257 - Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Dienstag (02.12.2025) fuhr ein 35-Jähriger Mann unter Drogeneinfluss im „Unterer Talweg“.

Gegen 19.15 Uhr fiel der Autofahrer einer Polizeistreife auf. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Der Autofahrer verweigerte einen Drogenschnelltest.

Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten den Schlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsverordnung.

Der 35-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

2258 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen – In der Nacht von Montag auf Dienstag (01./02.12.2025) wurden mehrere Fahrzeuge in der Widderstraße beschädigt.



In der Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr beschmierten Unbekannte etwa 15 geparkte Autos mit gelber Farbe. Außerdem wurde die Fahrbahn besprüht. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0821/323-2310.