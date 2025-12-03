1988. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Maxvorstadt

Am Freitag, 28.11.2025, gegen 09:20 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei per E-Mail mit, dass in der Zeit von Donnerstag, 27.11.2025, 15:00 Uhr, bis Freitag, 28.11.2025, 05:15 Uhr, ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Gebäude in der Maxvorstadt mit Farbe besprüht haben. Es wurde umgehend eine Polizeistreife zum Einsatzort geschickt.

An dem Gebäude konnten mehrere politisch motivierte Schriftzüge im Kontext zu den Ereignissen in der Region Israel-Palästina in roter und schwarzer Farbe festgestellt werden. Zudem wurden zwei Statuen am Gebäude mit roter und grüner Farbe besprüht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Geschwister-Scholl-Platz, Adalbertstraße, Amalienstraße und Schellingstraße (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1989. Politisch motivierte Sachbeschädigung – Maxvorstadt

Am Freitag, 28.11.2025, gegen 07:30 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass in der Zeit von Donnerstag, 27.11.2025, 22:30 Uhr, bis Freitag, 28.11.2025, 07:30 Uhr, ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Boden an einem Platz in der Maxvorstadt mit Farbe besprüht haben. Es wurde umgehend eine Polizeistreife zum Einsatzort geschickt.

Am Veranstaltungsort konnten am Boden mehrere politisch motivierte ausländerfeindliche Schriftzüge in roter und weißer Sprühkreide festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Das Kriminalfachdezernat 4 hat die weiteren Ermittlungen übernommen

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Wittelsbacherplatz, Brienner Straße, Oskar-von-Miller-Ring und Odeonsplatz (Maxvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kriminalfachdezernat 4, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1990. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Aubing

Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad, Pedelec, die Trimburgstraße in Richtung Neuaubing.

Auf Höhe der Hausnummer 10 beabsichtigte der 59-Jährige an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Pkw vorbeizufahren, touchierte diesen und stürzte in der Folge zu Boden.

Hierbei wurde er schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 59-Jährige trug bei dem Unfall keinen Fahrradhelm.

Da beim 59-Jährigen Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1991. Einbruch in Wohnung – Lehel

Am Dienstag, 02.12.2025, wurde der Polizei telefonisch ein Einbruch in eine Wohnung im Zeitraum von Dienstag, 02.12.2025 zwischen 09:45 Uhr und 15:30 Uhr mitgeteilt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Wohnungstür in die Wohnung ein. Anschließend wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht.

Es wurde Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrags entwendet.

Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Karl-Scharnagl-Ring, Seitzstraße und St.-Anna-Straße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1992. Einbruch in Einfamilienhaus – Obermenzing

Am Dienstag, 02.12.2025 wurde der Polizei ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Zeitraum von Dienstag, 25.11.2025 zwischen 06:00 Uhr und Dienstag, 02.12.25, 11:30 Uhr, mitgeteilt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terassentür in das Einfamilienhaus ein. Anschließend wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht.

Es wurden Uhren, Schmuck und Kunstgegenstände im Wert eines sechsstelligen Betrags entwendet.

Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute über die Terassentür in unbekannte Richtung.

Vor Ort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch die Münchner Kriminalpolizei durchgeführt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Amalienburgstraße, Verdistraße und Menzinger Straße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1993. Mehrere Einbruchsdiebstähle – Aschheim

Am Montag, 02.12.2025, zwischen 08:00 Uhr und 19:30 Uhr, kam es zu drei Einbruchsdiebstählen in Reihenhäuser in Aschheim.

In allen drei Fällen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt über die Terassentür und Fenster in die Wohngebäude, wobei jeweils ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand.

Im Inneren fand jeweils eine ausgedehnte Stehlgutsuche statt. Dabei wurde in zwei Fällen aufgefundener Schmuck entwendet. Hierdurch kam es jeweils zu Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. In einem Fall wurden keine Gegenstände entwendet.

Die weiteren Ermittlungen in allen Fällen werden vom Kommissariat 53 übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Fraunhoferring und Gaußring (Aschheim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Die Münchner Kriminalpolizei bittet die Anwohner, Aufzeichnungen eventuell installierter Überwachungskameras zum Tatzeitraum zu sichten. Auch wenn lediglich die Überwachung von Privatgelände rechtlich möglich ist, ist eine Aufnahme der unbekannten Täter denkbar.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1994. Festnahme eines Tatverdächtigen nach räuberischer Erpressung – Bogenhausen

Am Sonntag, 09.11.2025, gegen 02:00 Uhr, kam es im Bereich Bogenhausen zu einer räuberischen Erpressung. Ein 17-jähriger Deutscher mit Wohnsitz in München befand sich zu dieser Zeit an der Bushaltestelle „St. Emmeran“. Dort wurde er von einem bis dato unbekannten Täter angesprochen und nach dem Weg gefragt. Dabei wurde er vom Täter am Kragen gepackt und verbal bedroht. Zudem wurde er zur Herausgabe seiner Jacke aufgefordert. In einem günstigen Moment gelang es jedoch dem 17-Jährigen, ohne Herausgabe der Jacke, zu flüchten. Bei dem Vorfall wurde die Jacke des 17-Jährigen beschädigt. Er selbst wurde nicht verletzt. Im Anschluss wurde die Münchner Polizei über diesen Vorfall informiert.

Umgehend übernahm das zuständige Kommissariat 21 die Ermittlungen. Im Rahmen dessen konnte Videomaterial vom Tatverdächtigen erlangt werden. Infolgedessen gelang es Beamten der Polizeiinspektion 25 (Trudering-Riem) den Tatverdächtigen, einen 18-jährigen mit deutscher und irakischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in München, im Rahmen eines anderweitigen Polizeieinsatzes wiederzuerkennen und im Folgenden in einer Gemeinschaftsunterkunft festzunehmen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen, wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Das Kommissariat 21 führt die Ermittlungen fort.