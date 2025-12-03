Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Oberfranken

BISCHBERG, LKR. BAMBERG. In der Nacht zum Dienstag gelang der Polizei nach einem gemeldeten Wohnungseinbruch die schnelle Festnahme eines Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete am Dienstagnachmittag ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft gegen den Mann an.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr wurde der allein in seinem Anwesen schlafende Bewohner von einer männlichen Stimme geweckt. Als er in den Hausflur trat, traf er auf einen fremden Mann, der offenbar kurz zuvor die Verglasung der Haustür mit einem Stein eingeschlagen, die Tür geöffnet und so das Haus betreten hatte.

Der Wohnungsinhaber sprach den Eindringling an, woraufhin dieser ohne Beute die Flucht ergriff. Der Bewohner verfolgte den Mann noch kurz, verlor ihn jedoch aus den Augen und alarmierte die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Bamberger Polizei führte bereits zehn Minuten später zur Kontrolle eines Mannes, welcher der Personenbeschreibung des Geschädigten nahezu vollständig entsprach. Die Beamten nahmen den 32-jährigen tschechischen Staatsangehörigen noch vor Ort vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde der Tatverdächtige am Dienstagnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des versuchten schweren Wohnungseinbruchsdiebstahls und der Sachbeschädigung.

Die Kriminalpolizei Bamberg führt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bamberg die weiteren Ermittlungen.