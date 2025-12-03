Moosburg a.d.Isar, 03.12.2025 - Am gestrigen Dienstag geriet aus unbekannter Ursache der Lagerraum eines Blumenladens in Brand. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 06.32 Uhr wurde Feuer in dem Gebäude an der Hernstraße mitgeteilt.

Beim Eintreffen der Feuerwehreinsatzkräfte stand das Lager bereits in Vollbrand. Im Verlauf griff das Feuer zudem auf das Dach über.

Verletzt wurde niemand.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10 000 Euro.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Erding waren gestern zur Begehung des Brandortes vor Ort. Die Ursache des Feuers ist immer noch ungeklärt.