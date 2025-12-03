PFEFFENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Mehrere Einsatzkräfte, darunter Spezialkräfte sowie der Zentralen Einsatzdienste (ZED) aus Landshut sind heute zu einer Gemeinschaftsunterkunft in die Siegenburger Straße alarmiert worden.

Aufgrund einer Mitteilung, die heute (Mittwoch, 03.12.2025) kurz nach 07.00 Uhr über die Integrierte Leitstelle (ILS) bei der Polizeieinsatzzentrale einging, soll ein Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft von einer 40-jährigen Ukrainerin mit einem Messer bedroht worden sein. Nachdem sich der Bewohner unverletzt in Sicherheit bringen konnte, schloss sich die Frau in einer Toilette ein und soll in der Folge damit gedroht haben, sowohl sich als auch Einsatzkräfte mit einem mitgeführten Messer zu verletzten.

Gegen 09.45 Uhr konnte der Einsatz schließlich ohne Zwischenfälle beendet werden, da die Frau sich nach entsprechenden Verhandlungen freiwillig aus der versperrten Toilette begab. Die angeforderten Spezialkräfte kamen nicht mehr zu Einsatz. Die alkoholisierte Frau wurde nach medizinischer Versorgung aufgrund eines möglichen psychischen Ausnahmezustandes einstweilen in eine Fachklinik untergebracht.

Veröffentlicht: 03.12.2025, 10.00 Uhr