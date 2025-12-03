POSTBAUER-HENG, LKR. NEUMARKT I.D.OPF. Nach dem versuchten Tötungsdelikt in Postbauer-Heng am 8. Oktober 2025, bei dem drei Männer schwer verletzt wurden, veröffentlicht die Kriminalpolizei Regensburg nun ein Fahndungsplakat und setzt eine Belohnung von 5.000 Euro aus.

Im Fall des versuchten Tötungsdelikts am 8. Oktober 2025 im Gewerbegebiet Postbauer-Heng, bei dem drei Männer schwer verletzt wurden, geht die Kriminalpolizei Regensburg nun einen Schritt weiter. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird nun ein Fahndungsplakat veröffentlicht, um die flüchtigen Täter zu ermitteln. Es wird eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat oder der Ergreifung der Täter führen. Von der Kriminalpolizei Regensburg wurde eine Ermittlungsgruppe gebildet, die alle Hinweise prüft und die Fahndung nach den Tätern intensiviert. Die Täter, die die drei Opfer nicht nur zur Herausgabe von Wertsachen aufforderten, sondern diese auch mit Messerstichen schwer verletzten, befinden sich weiterhin auf der Flucht. Der bislang unbekannte Mann, der die Täter zum Tatort fuhr, ist ebenfalls noch nicht identifiziert.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet die Bevölkerung erneut um Mithilfe: Wer hat zur Tatzeit am „Kago Platz“ verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den flüchtigen Tätern oder dem Fahrzeug machen? Jeder noch so kleine Hinweis kann zur Aufklärung des Falls beitragen! Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.