RAISTING, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. In der Nacht auf den 2. Dezember 2025 entwendeten Einbrecher aus einem Wohnhaus in Raisting einen mehrere Hundert Kilogramm schweren Tresor, in dem sich etliche Wertgegenstände befanden. Das Bewohnerehepaar schlief währenddessen im Haus und bemerkte die Tat erst am nächsten Morgen. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Ermittlungen in dem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Unbekannte Einbrecher drangen in der Zeit zwischen Montagabend (01.12.2025) 20.00 Uhr und Dienstagmorgen (02.12.2025) 07.15 Uhr in ein Wohnhaus im Mösleweg in Raisting ein. Über die Garage gelangten sie durch das gewaltsame Aufbrechen einer Tür ins Innere des Wohnhauses eines älteren Ehepaares. Aus einem Zimmer im Erdgeschoß des Hauses entwendeten der oder die Täter einen rund 300 Kilogramm schweren Tresor, in dem sich Uhren, Schmuckstücke und wertvolle Münzen befanden. Das geschädigte Ehepaar schlief zur Tatzeit in dem Haus und bemerkte die Tat erst am nächsten Morgen.

Beamte der Polizeiinspektion Dießen übernahmen die ersten Feststellungen am Tatort. Inzwischen wird der Fall vom zuständigen Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim bearbeitet.

Den schweren, rund 120 cm hohen Wertschrank müssen die Täter mit einer Sackkarre oder einem anderen Hilfsmittel aus dem Haus bis zu einem geeigneten Fahrzeug transportiert haben. Weil das Haus der Geschädigten in einer Ringstraße (Mösleweg) am Ortsausgang in Richtung Stillern steht, und dort üblicherweise kein Durchgangsverkehr stattfindet, erhoffen sich die Ermittler der Kriminalpolizei Weilheim Hinweise, insbesondere aus der Nachbarschaft.

Wer hat in der Tatnacht - vom 1. auf den 2. Dezember 2025 – in Raisting ein auffälliges, eher größeres Fahrzeug gesehen und kann dazu Angaben machen?

Wem fielen im Umfeld des Möslewegs oder in Raisting auffällige Personen auf?

Fehlt jemandem eine Sackkarre oder ein ähnliches Transportmittel?

Wurde der entwendete Tresor inzwischen vielleicht sogar gesehen oder gefunden?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 6400 oder an jede andere Polizeidienststelle.