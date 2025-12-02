2247 – Polizei ermittelt nach Einbruch



Innenstadt - Im Zeitraum vom Donnerstag (27.11.2025), 06.30 Uhr, bis Montag (01.12.2025), 15.40 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Wohnung in der Reichenberger Straße ein.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchwühlten anschließend die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

2248 – Polizei ermittelt nach Zechbetrug



Innenstadt - Am Montag (01.12.2025) wollte ein 46-Jähriger in einem Restaurant in der Straße „Vorderer Lech“ in Augsburg seine Rechnung nicht bezahlen.



Gegen 18.00 Uhr verständigte eine Zeugin die Polizei und teilte mit, dass der Mann sein Essen und seine Getränke nicht zahlen kann. Die Beamten stellten fest, dass der 46-Jährige über kein Geld verfügt und keinen Wohnsitz hat. Der Mann wurde zunächst festgenommen und zwischenzeitlich wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Zechbetrugs.



Der Mann hat die polnische Staatsangehörigkeit.

2249 – Polizei ermittelt nach Kreditbetrug und gibt Tipps

Innenstadt - Am Freitag (28.11.2025) wurde ein 65-Jähriger Opfer einer Betrugsmasche. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.



Der Mann beantragte online Kredite und leistete dafür jeweils eine Anzahlung in Form einer Bearbeitungsgebühr. Die ausländischen Kreditinstitute sollten den versprochenen Betrag auf das Konto des Mannes auszahlen. Eine Kreditauszahlung erfolgte jedoch nicht.

Aufgrund der vergangenen Zeit konnte die scheinbare Anzahlung im Nachgang nicht zurückgefordert werden. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.



Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen rät die Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn fremde Personen Ihnen von Ihrer Notlage erzählen.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis.

Wenn eine Person Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert:

Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen

nahestehenden Personen.

Lassen Sie sich nicht drängen und unter Druck setzen.

Übergeben oder überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen wie

Schmuck an unbekannte Personen.

Kommt Ihnen etwas verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich

die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Betruges geworden, zeigen Sie die

Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen,

Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu

sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Zusätzlich können Sie Tipps unter folgendem Link finden:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

2250 – Polizei ermittelt nach Rechnungsbetrug und gibt Tipps

Lechhausen - Am Mittwoch (26.11.2025) wurde ein Geschäftsbetrieb Opfer einer Betrugsmasche. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstellen Betrag.

Nach einer tatsächlich geleisteten Handwerkstätigkeit wurde die Firmenrechnung für die Leistung mit dem Zahlungsempfänger abgefangen. Anschließend wurde die Bankverbindung gefälscht. Mitarbeiter bemerkten die Fälschung nicht und überwiesen das Geld auf das Empfängerkonto eines bislang unbekannten Täters.

Der Verantwortlichen fiel der Betrug sowie ein Vermögensschaden im mittleren fünfstelligen Bereich auf und veranlasste eine Rückholung des Geldes. Die Transaktion konnte bislang nicht abgebrochen werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Tipps, um sich vor Betrugsmaschen zu schützen, finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

2251 - Unbekannter Mann spricht Kinder an - Polizei sucht Zeugen

Göggingen - Am Montag (01.12.2025) wurden zwei Kinder auf Höhe der Oskar-von-Miller-Straße von einem unbekannten Mann aus einem Auto angesprochen.

Der Unbekannte sprach die beiden Kinder gegen 13:25 Uhr an. Er gab offenbar an, dass die beiden zu ihm in sein Auto einsteigen sollen. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Pkw, vermutlich der Marke Audi.

Die beiden Kinder verhielten sich richtig und entfernten sich. Anschließend vertrauten sie sich ihren Eltern an. Die Kinder können den Täter wie folgt beschreiben:

Ca. 30 Jahre, ca. 185 cm groß, schlanke Figur und schwarze Haarfarbe.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet nun Zeugen, die den Mann mit den Kindern gesehen haben oder Hinweise auf den Unbekannten oder das Auto geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.