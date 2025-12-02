Zuletzt wurde Dmytro Luschanskyi am Montag, gegen 10:00 Uhr in der Würzburger Straße in Rottendorf gesehen. Er leidet an Schizophrenie und ist auf Medikamente angewiesen. Auf Grund seiner Erkrankung besteht die Möglichkeit, dass Herr Luschanskyi aggressiv gegenüber anderen Menschen auftreten kann. Es wird deshalb gebeten, im Falle einer Sichtung des Vermissten unverzüglich die Polizei zu verständigen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte sich Herr Luschanskyi im Bereich Rottendorf oder im Bereich des Würzburger Hauptbahnhofes aufhalten.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 180 cm groß

ca. 110 kg schwer

Kurze Haare

Dunkle Fliegerjacke mit Fellbesatz am Kragen

Sweatshirt mit Kapuze

Jeans

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land führt derzeit umfangreiche Suchmaßnahmen durch und hofft hierbei auf die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise werden unter Tel. 0931/457-1630 entgegengenommen.