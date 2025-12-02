STRAUBING. Am 01.12.2025 wurden Aufkleber mit einem rechtsradikalem Symbol an zwei Gebäuden in der Wittelsbacherstraße festgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Einer der Aufkleber mit dem rechtsradikalen Symbol konnte an einem Gebäude einer dortigen Religionsgemeinschaft durch Verantwortliche der Gemeinde am 01.12.2025 festgestellt werden. Diese meldeten es der Polizei. Bei der polizeilichen Aufnahme vor Ort konnte derselbe Aufkleber ebenso an einem benachbarten Gebäude entdeckt werden. Der Tatzeitraum erstreckt sich am 01.12.2025 zwischen 08.30 Uhr bis 10.45 Uhr.

Die Ermittlungen wurden noch vor Ort vom Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Straubing aufgenommen. Derzeit werden diese gegen bislang unbekannte Täter geführt.

Wer sachdienliche Hinweise zum Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen geben kann, wird gebeten, sich unter der 09421/868-0 zu melden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Hiller, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 02.12.2025, 14.00 Uhr