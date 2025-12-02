REGENSBURG. Am Montag wurde in der Von-Donle-Straße in Regensburg ein freistehender Geldautomat gestohlen. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am 1. Dezember wurde in der Von-Donle-Straße in Regensburg zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr ein freistehender Geldautomat von bislang unbekannten Tätern gestohlen. Anwohner meldeten gegen 00:30 Uhr den Diebstahl des Automaten, der mit Gewalt aus seiner Verankerung entfernt wurde. Der gestohlene Automat ist silberfarben und weist eine grün-schwarze Folie an der Vorderseite auf. Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Automat bislang nicht aufgefunden werden, und auch die Täter sind noch unbekannt.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Besonders Personen, die am Abend des 1. Dezembers, zwischen 22.00 und 23.00 Uhr, verdächtige Beobachtungen in der Nähe der Von-Donle-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.