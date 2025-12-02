NAILA, LKR. HOF. Der Aufbruchsversuch eines Geldausgabeautomaten in einem Verbrauchermarkt in Naila blieb in den frühen Morgenstunden des Dienstags erfolglos. Ohne Bargeld ergriffen die unbekannten Täter die Flucht. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe.

Gegen 1.30 Uhr löste der Alarm des Geldautomaten in der Dr.-Hans-Künzel-Straße aus. Daraufhin eilten mehrere Polizeistreifen zu dem Verbrauchermarkt, in dessen Vorraum sich der Automat befindet. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass Unbekannte mit Gewalt die Abdeckungen des Automaten beschädigt und teilweise aufgehebelt hatten. Bargeld erbeuteten sie nicht, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Eine anschließende Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos.

Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 zu melden.