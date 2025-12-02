BICHL, LKR. BAD TÖLZ-WOLFRATSHAUSEN. Am Montagnachmittag, 1. Dezember 2025, ereignete sich in Bichl ein schwerer Verkehrsunfall. Bei dem Zusammenstoß zwischen zwei Pkws wurde ein 90-jähriger Mann aus Kochel am See tödlich verletzt. Die Polizeistation Kochel am See hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Montag (1. Dezember), gegen 15.50 Uhr, befuhr ein 90-Jähriger mit seinem Pkw VW Lupo am Ortsende von Bichl die Kocheler Straße in Richtung B11. Mit ihm im Fahrzeug befand sich als Beifahrerin seine 86-jährige Ehefrau. Zeitgleich fuhr eine 68-jährige Frau aus Gaißach mit ihrem Pkw VW T-Roc die B11 in Richtung B 472. In ihrem Pkw saß als Beifahrerin ihre 66-jährige Schwester. Als der 90-jährige Kocheler nach links in Richtung Kochel auf die übergeordnete B11 einbog, übersah er offenbar das Fahrzeug der sich von links nähernden Gaißacherin. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Unfallverursacher verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle. Seine Gattin wurde verletzt und durch den Rettungsdienst in das Klinikum Bad Tölz eingeliefert. Die beiden Damen im Pkw VW T-Roc wurden mit leichteren Verletzungen per Rettungsdienst in das Krankenhaus Penzberg verbracht.

Die B11 war bis 19.30 Uhr komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Straßenmeisterei und die Feuerwehr Bichl eingerichtet.

Vor Ort waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Bichl und Benediktbeuern, der Rettungsdienst, der Kriseninterventionsdienst sowie der Rettungshubschrauber des Unfallklinikums Murnau eingesetzt.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II führt die Polizeistation Kochel am See die weiteren Ermittlungen in dieser Sache.