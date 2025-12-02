A73 / BREITENGÜßBACH, LKR BAMBERG. Am frühen Dienstagmorgen fing ein Sattelauflieger auf der A 73 Feuer. Ein technischer Defekt an einem Reifen dürfte die Ursache gewesen sein.

Gegen 5 Uhr kam es auf der A 73 auf Höhe der Anschlussstelle Breitengüßbach-Mitte zu einem Fahrzeugbrand. Ein litauischer Lkw-Fahrer bemerkte Rauch aus dem Radkasten seines Aufliegers. Der 52-Jährige lenkte den Lastzug auf den Standstreifen und kuppelte den Auflieger ab. Die Forstmaschine, die er transportierte, brachte er noch in Sicherheit.

Umliegende Feuerwehren löschten den brennenden Auflieger. Die Autobahnmeisterei sicherte die Gefahrenstelle und leitete den Verkehr um. Die Fahrbahn wurde gereinigt und nach gut zweieinhalb Stunden wieder freigegeben.

Der Sachschaden liegt ersten Einschätzungen nach bei zirka 20.000 Euro.