NÜRNBERG. (1132) In den letzten Monaten häuften sich im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken – insbesondere auch in Westmittelfranken – die Betrugsfälle im Zusammenhang mit der Masche des sogenannten „Cybertradings“. Das Polizeipräsidium Mittelfranken warnt in diesem Zusammenhang dringend vor angeblich lukrativen Geldanlagen über vermeintlich seriöse Anbieter im Internet.



Die Täter nutzen das Internet, um professionelle Werbeanzeigen zu schalten, die auf angeblich besonders lukrative Geldanlagen einer seriös wirkenden Online-Trading-Plattform aufmerksam machen sollen. Zu diesem Zweck werben die Betreiber solcher Plattformen häufig mit Prominenten, ohne dass diese davon wissen oder ihr Einverständnis dafür gegeben haben. Die Plattformen bieten unter anderem den Handel mit Kryptowährungen, Devisen und Aktien an und versprechen gewaltige Gewinnspannen in kürzester Zeit. Auf diesen Internetseiten werden Interessierte zunächst zur Eingabe ihrer Kontaktdaten aufgefordert und erhalten einige Zeit später einen Anruf eines Finanzberaters, der ihnen Anlageprodukte mit hohen Gewinnen empfiehlt.

In der Regel sind die ersten Beträge, die investiert werden sollen, im niedrigen dreistelligen Bereich angesiedelt und dienen dazu, Vertrauen aufzubauen. Die Opfer erhalten zudem einen Zugang zur sogenannten Trading-Plattform, um die vermeintlichen Erfolge ihrer Investitionen zu verfolgen. Diese Kurssteigerungen sind jedoch nicht real, sondern werden von den Tätern vorgegaukelt.

In der Folge werden die Opfer zu immer größeren Investitionen verleitet, bis sie spätestens bei der Forderung nach einer Auszahlung feststellen, dass die Trading-Plattform und der Berater nicht mehr erreichbar sind. Das „investierte“ Geld ist für die Opfer verloren. In Mittelfranken entstand in diesem Zusammenhang in den letzten Monaten ein hoher Vermögensschaden von mehreren Millionen Euro.

Die entsprechenden Ermittlungsverfahren werden durch die zuständigen Fachkommissariate der mittelfränkischen Kriminalpolizeien in Zusammenarbeit mit der Zentralstelle Cybercrime der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg geführt.

Die Polizei warnt eindringlich vor der Betrugsmasche „Cybertrading“ und bittet folgende Hinweise zu beachten:

Seien sie wachsam, wenn

- Hoher Gewinn bei geringem Risiko versprochen wird.

- Im Internet vor diesen Seiten gewarnt wird.

- Der „Broker“/“Account-Manager“ Sie anruft, Sie ihn aber unter der Nummer telefonisch nicht erreichen können.

- Ihr (Demo-) Konto eine hervorragende Gewinnentwicklung darstellt.

- Sie immer mehr Geld investieren sollen.

- Sie Fernzugriff auf Ihren PC erlauben sollen (Remote-Software).

Weitere Hinweise zum Thema finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de oder auf Seiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht https://www.bafin.de/DE/Startseite/startseite_node und der Verbraucherzentrale https://www.verbraucherzentrale.de

