2237 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Lechhausen – Zwischen Samstag (29.11.2025), 13.00 Uhr, und Sonntag (30.11.2025), 10.30 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Blücherstraße.

Im genannten Zeitraum touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Opel Corsa. Der Opel parkte am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2238 – Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Hochzoll – Im Zeitraum von Dienstag (11.11.2025), 12.00 Uhr, bis Sonntag (30.11.2025), 11.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Reintalstraße. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt - Im Zeitraum von Dienstag (25.11.2025), 15.00 Uhr, bis Samstag (29.11.2025), 10.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Oblatterwallstraße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Um sich vor Wohnungseinbruch zu schützen hat die Polizei folgende Tipps:

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren.

Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren. Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter stellen wir unter folgendem Link O-Töne zur Thematik zu Verfügung:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/pressemitteilungen/090151/index.html

2239 – Polizei ermittelt nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Hochzoll – Am Sonntag (30.11.2025) war ein 21-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Alatseestraße unterwegs.

Gegen 19.30 Uhr teilte ein Zeuge bei der Polizei ein auffälliges Auto mit. Offenbar war fuhr das Auto auf den Felgen, wodurch während der Fahrt Funken entstanden. Die Streife kontrollierte den 21-jährigen Autofahrer. Dieser sei zuvor offenbar gegen einen Randstein gefahren. Hierbei wurde der Reifen beschädigt. Zudem stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 21-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 21-Jährigen.

Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2240 – Polizei ermittelt nach Einbruch

Hammerschmiede – Am Samstag (29.11.2025), in der Zeit von 01.30 Uhr bis 11.00 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Verkaufsbude am Weihnachtsmarkt im Pappelweg.

Zuvor hatten der oder die Unbekannten offenbar versucht, in ein dortiges Vereinsheim einzudringen. Aus einer Verkaufsbude wurde Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich entwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchs. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2241 – Polizei ermittelt nach Trickdiebstählen

Universitätsviertel – Am Freitag (28.11.2025) gaben sich ein bislang unbekannter Mann und eine unbekannte Frau als Heizungsableser aus und täuschten eine 98-Jährige in der Zeppelinstraße.

Gegen 09.45 Uhr verschafften sich die Männer, unter dem Vorwand die Heizung abzulesen, Zutritt zur Wohnung der Frau. Dabei entwendeten die beiden unbemerkt Bargeld. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Personen werden wie folgt beschrieben:

Person 1: Männlich, osteuropäisches Aussehen, ca. 30 Jahre alt

Person 2: Weiblich, osteuropäisches Aussehen, ca. 30 Jahre alt

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Tipps der Polizei

Trickdiebe versuchen sich unter verschiedensten Vorwänden Zutritt zu Wohnungen oder Häusern zu verschaffen. Hierbei geben sie beispielsweise vor, die Toilette benutzen zu wollen oder ein Glas Wasser zu benötigen.

In einem unbeobachteten Moment können der oder die Täter dann Wertgegenstände aus der Wohnung entwenden. Wie in dem oben beschriebenen Fall handeln die Trickdiebe teils nicht allein. Die Polizei hat daher folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür

durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die

Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel und, wenn sie die Personen

kennen.

Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die

Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es

sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen

lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel

bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt

wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen

Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den

Polizeinotruf 110.

Weitere Hinweise finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

2242 – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Innenstadt – In der Zeit von Sonntag (23.11.2025), 17.00 Uhr, bis Sonntag (30.11.2025), 12:40 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto auf dem Parkplatz eines Modehauses in der Lechhauser Straße.

Der blaue BMW wurde im Bereich des hinteren Radkastens beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

2243 – Polizei ermittelt nach Widerstand

Innenstadt – Am Samstag (29.11.2025) leistete ein 28-Jähriger Widerstand gegen Polizeibeamte in der Kapuzinergasse. Zwei Polizeibeamte wurden dabei verletzt.

Gegen 02.00 Uhr war eine Streife im Rahmen eines anderen Einsatzes vor Ort. Ein 28-Jähriger und eine 21-Jährige erhielten einen Platzverweis, da diese die polizeilichen Maßnahmen störten. Hierbei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit den Polizeibeamten. Im weiteren Verlauf sollten die Personalien des 28-Jährigen festgestellt werden. Der 28-Jährige versuchte sich dieser Maßnahme zu widersetzen und leistete Widerstand gegen die Polizeibeamten. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, ein weiterer wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Beim Widerstand wurde außerdem ein Streifenwagen beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 28-Jährigen.

Der 28-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2244 – Autofahrer unter Alkoholeinfluss – Polizei sucht Zeugen (bereits berichtet)

Am 27.10.2025 (Nr. 2010) berichteten wir über folgenden Sachverhalt:

Universitätsviertel – In der Nacht auf den gestrigen Sonntag (26.10.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall eines 23-jährigen Autofahrers in der Lilienthalstraße.

Gegen 04.20 Uhr fuhr der 23-Jährige offenbar alleinbeteiligt gegen einen Stromkasten und ein Verkehrsschild. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1.200 Euro. Verletzt wurde niemand.

Der Mann besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 23-jährigen Mann. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Ab hier neu:

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd sucht erneut Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer des BMW und des eigentlichen Unfallhergangs machen können.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd zu melden.