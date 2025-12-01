AMBERG. Am Freitag, 28. November, soll es in einem Hallenbad in Amberg zu sexuellen Handlungen eines 38-jährigen Mannes zum Nachteil eines 7-jährigen Kindes gekommen sein. Die Kriminalpolizei Amberg hat die Sachbearbeitung übernommen und ermittelt.

Ein 38-jähriger moldauischer Staatsangehöriger steht im Verdacht, in den frühen Abendstunden gegenüber einem 7-jährigen deutschen Kind sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall am Freitag, 28. November, gegen 18:45 Uhr, in einem Hallenbad am Kurfürstenring in Amberg. Der mutmaßliche Übergriff soll sich innerhalb des Bereichs der Herrendusche zugetragen haben. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte der Tatverdächtige noch am selben Tag durch Kräfte der Polizeiinspektion Amberg ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg wurde der 38-Jährige am Samstag, 29. November einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Im relevanten Zeitraum befanden sich nach bisherigen Feststellungen weitere Badegäste, darunter Teilnehmer eines Schwimmkurses, im Bereich der Herrenduschen. Personen, die Wahrnehmungen zum geschilderten Vorfall gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur weiteren Aufklärung geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Amberg unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.