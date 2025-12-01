SELB, LKR. WUNSIEDEL. Mit dem Schlusspfiff des Eishockeyspiels zwischen den Selber Wölfen und dem ECDC Memmingen am Sonntagabend kam es zwischen den Fanlagern zu Ausschreitungen, bei denen auch eingesetzte Polizeikräfte verletzt wurden.

Über 1.800 Zuschauer, darunter etwa 25 Fans aus Memmingen, befanden sich am Sonntagabend in der Eishalle in Selb und verfolgten das Eishockeyspiel der Oberliga Süd. Nachdem die Selber das Spiel gewonnen hatten, kam es bereits im Stadion zwischen den beiden Fanlagern zu verbalen Provokationen. Als die Gästefans das Stadion nach Spielende gegen 21.25 Uhr in Richtung der Hanns-Braun-Straße verlassen hatten um zu ihren Fahrzeugen zu gelangen, verfolgte eine vermummte, aggressive 15-köpfige Gruppe von Selber Anhängern die Gästefans. Eine bevorstehende Auseinandersetzung konnte zunächst durch die eingesetzten Polizeibeamten verhindert werden. Die Beamten drohten dabei auch an, Schlagstöcke einzusetzen.

Die Selber Anhänger rannten daraufhin zum Memminger Spielerbus und gingen dort auf Gästefans los. Als die Polizeibeamten einschritten, schlugen die Männer gezielt mit Fäusten auf die Polizisten ein und verletzten zwei Beamte der Polizei Marktredwitz leicht. Als die Einsatzkräfte Pfefferspray einsetzten, flüchteten die Aggressoren.

Mit Unterstützung des Sicherheitsdienstes konnten drei Haupttäter vorläufig festgenommen werden. Die 23, 25 und 28 Jahre alten deutschen Männer müssen sich nun unter anderem wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Marktredwitz unter der Tel.-Nr. 09231/96760 zu melden.