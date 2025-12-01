ESSENBACH, LKR. LANDSHUT. Wie bereits mit Pressebericht vom 28.11.2025 berichtet, verfolgten Fahndungsbeamte der Autobahnpolizeistation Wörth a.d. Isar am Donnerstag (27.11.2025) auf der A92 einen grauen Audi A 6 – Avant mit Münchner Kennzeichen. Der Audifahrer entzog sich mit massiver Geschwindigkeitsüberschreitung der Kontrolle.

Bei der Anschlussstelle Wörth a.d. Isar verließ er die Autobahn und fuhr weiter in Richtung Mettenbach. Die Polizeibeamten hatten zwischenzeitlich die Verfolgung abgebrochen, um eine Gefährdung von Unbeteiligten auszuschließen. Der Audifahrer fuhr dann von Mettenbach in Richtung Martinshaun, was erst später ermittelt werden konnte. Im Waldstück vor Oberröhrenbach überholte er in einer unübersichtlichen Kurve einen anderen Pkw trotz Gegenverkehrs. Hier kam es beinahe zu einem Frontalzusammenstoß. Die Situation ist durch eine Dash-Cam-Aufnahme eines der beteiligten Fahrzeuge dokumentiert. Der Audi konnte danach dann zunächst nicht mehr festgestellt werden.

Am Sonntagnachmittag (30.11.2025) nun wurde nachmittags mitgeteilt, dass sich der gesuchte Audi in der Nähe der Ortschaft Unterröhnrbach bei einem Waldstück abseits der Straße befindet. Eine Bergung des Fahrzeugs war aufgrund des zwischenzeitlich aufgetauten Bodens zunächst nicht möglich. Am Sonntagabend nun, gegen ca. 20.00 Uhr, brannte der Audi dann aus. Vieles deutet auf Brandstiftung hin. In diesem Zusammenhang wurde durch Anwohner auch mitgeteilt, dass am Samstagabend (29.11.2025) ein BMW mit ebenfalls Münchner Kennzeichen verdächtig auf Feldwegen rund um die Ortschaft Unterröhrenbach gefahren sein soll.

Es wird darum gebeten, etwaige verdächtige Wahrnehmung rund um den oben geschilderten Sachverhalt der Autobahnpolizeistation Wörth a.d. Isar unter der Tel.-Nr. 08702/948299-0 zu melden.

Veröffentlicht: 01.12.2025, 13.22 Uhr