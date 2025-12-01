NÜRNBERG. (1130) In der Nürnberger Innenstadt setzte sich am Freitagmittag (28.11.2025) ein renitenter Ladendieb gegen seine Festhaltung zur Wehr und flüchtete. Letztlich konnte der Ladendetektiv den 29-Jährigen außerhalb des Geschäfts überwältigen und verständigte die Polizei. Bei der Durchsuchung konnte weiteres Diebesgut und Betäubungsmittel aufgefunden werden.



Der Ladendieb hielt sich gegen 13:30 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Karolinenstraße auf. Der Ladendetektiv des Geschäfts beobachtete, wie der 29-Jährige Handschuhe entwendete und den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen.

Als der Ladendetektiv ihn ansprach, rannte der Tatverdächtige ihn um und flüchtete. Der Ladendetektiv verfolgte ihn und stellte ihn schließlich in der Krebsgasse. Der 29-Jährige widersetzte sich erneut der Festhaltung. Die hinzugerufene Streife der Polizeiinspektion Mitte nahm den mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest. Der Ladendetektiv wurde durch die beiden Angriffe leicht verletzt.

Bei der anschließenden Durchsuchung des 29-jährigen Tatverdächtigen (aus Gambia) wurden weiteres Diebesgut sowie mehrere hundert Ecstasy-Tabletten aufgefunden.

Gegen den 29-Jährigen leitete die Polizei mehrere Ermittlungsverfahren ein. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl.



Erstellt durch: Kai Schmidt / mc