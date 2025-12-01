NÜRNBERG. (1128) Mit einer stimmungsvollen Eröffnung am Freitagabend (28.11.2025) ist der Nürnberger Christkindlesmarkt erfolgreich in die Adventszeit gestartet. Zum Prolog des Christkinds fanden sich rund 25.000 Besucher auf dem Nürnberger Hauptmarkt und in den vielen Nebenstraßen des Marktgeländes ein.



Aufgrund des starken Besucheraufkommens war eine Lenkung der Besucherströme - gerade kurz vor Beginn des Prologs - erforderlich, um einen sicheren und für alle Besucherinnen und Besucher angenehmen Ablauf zu gewährleisten. Die Eröffnung verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und völlig störungsfrei.

Auch an den folgenden beiden Tagen des Eröffnungswochenendes setzte sich dies so fort. Am Samstag und auch am Sonntag war der Markt gut gefüllt, wobei der Sonntag – wohl auf Grund der Wetterlage – den etwas weniger stark besuchten Tag darstellte.

Am Samstagabend stellten uniformierte Kräfte gegen 18:15 Uhr auf dem Christkindlesmarkt eine kleine Drohne über dem Hauptmarkt, zwischen Waag- und Tuchgasse fest. Wenige Minuten später konnten Beamte den Piloten feststellen, woraufhin dieser die Drohne sicher landete.



Eine Befragung des Mannes ergab, dass er lediglich schöne Bilder für seine Bloggertätigkeit erstellen wollte; die Flugverbotszone war ihm angezeigt worden, er hatte diese jedoch ignoriert.

Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang noch einmal explizit darauf hinweisen, dass es verboten ist, Drohnen über dem Nürnberger Christkindlesmarkt fliegen zu lassen und bittet eindrücklich darum, dies zu unterlassen! Das Verbot dient insbesondere dem Schutz der zahlreichen Besucherinnen und Besucher, da bereits kleine Drohnen über Menschenmengen bei technischen Defekten oder Steuerfehlern eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellen.

Gegen den 46-jährigen Drohnenpiloten leiteten die Beamten ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Abschließend wünscht das Polizeipräsidium Mittelfranken eine besinnliche Adventszeit und setzt weiterhin auf ein friedliches und rücksichtsvolles Miteinander.

Erstellt durch: Janine Mendel / mc