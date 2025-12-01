Der Präsident der Bayerischen Bereitschaftspolizei Michael Dibowski eröffnete den Festakt, der vom Polizeiorchester Bayern musikalisch umrahmt wurde. Er begrüßte die etwa 90 Gäste aus Politik, benachbarter Behörden und Institutionen, Vertreter der Kirchen und Glaubensgemeinschaften sowie zahlreiche Führungskräfte aus dem Kreise der Bereitschaftspolizei und der benachbarten Verbände, die der Einladung gefolgt waren und an den Feierlichkeiten anlässlich des doppelten Führungswechsels bei der Bayerischen Bereitschaftspolizei teilnahmen. Er bedankte sich bei Zeiler und Muschick für deren Engagement in den jeweiligen Führungsfunktionen und hieß die Nachfolger Holzner und Kreuzer im Kreis der engsten Führungskräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei willkommen, bevor er das Wort an Herrn Inspekteur Markus Trebes übergab.

Trebes bedankte sich bei Hermann Zeiler für dessen unermüdlichen Einsatz und betonte insbesondere sein hohes Verantwortungsbewusstsein und seine Menschlichkeit. Der gebürtige Münchner begann seine Polizeilaufbahn im Jahr 1985 als Polizeikommissaranwärter in Fürstenfeldbruck und durchlief bereits in seiner Zeit in der 3. Qualifikationsebene (QE) zahlreiche Stationen. Bis zu seinem Aufstieg in die 4. QE im Jahr 1999 konnte er unter anderem auf Erfahrungen als Zugführer, Dienst- und Verfügungsgruppenleiter sowie Sachbearbeiter Einsatz in den Präsidien München und Oberbayern Nord zurückblicken. Seine Qualitäten als Führungskraft konnte Zeiler unter anderem bei den Präsidien Mittelfranken und Schwaben Nord sowie im BLKA und schlussendlich im Innenministerium unter Beweis stellen, bevor er im Jahr 2020 seinen letzten Dienstposten als Abteilungsleiter der VI. Bereitschaftspolizeiabteilung Dachau antrat. Er wünschte Zeiler, der trotz der dienstlichen Herausforderungen immer Zeit für die Familie fand, alles erdenklich Gute für den kommenden Lebensabschnitt.

Im weiteren Verlauf begrüßte er Michael Holzner als zukünftigen Abteilungsführer der flächenmäßig größten Abteilung der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Das sowohl dienstlich als auch private „echte Münchner Kindl“ wurde im Jahr 1994 in der 2. QE eingestellt und führte bis zu seinem Aufstieg in die 4. QE im Jahr 2005 bereits zahlreiche Funktionen bei der Schutz-, der Kriminal- sowie der Bereitschaftspolizei aus. Sein dienstlicher Schwerpunkt lag insbesondere auf verschiedenen Tätigkeiten im verkehrspolizeilichen Bereich, welche ihn zuletzt als Fachlehrer und stellvertretenden Fachbereichsleiter an die Hochschule für den öffentlichen Dienst nach Fürstenfeldbruck führten. Trebes wünschte Holzner für die neue Aufgabe eine glückliche Hand und sicherte ihm die uneingeschränkte Unterstützung seines Führungsteams zu.