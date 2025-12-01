MARKTSCHORGAST, LKR. KULMBACH. Am vergangenen Wochenende drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Pöllitzer Bergsiedlung ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Samstag, 14 Uhr, nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohnerin und drangen gewaltsam über die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein. Sie durchwühlten mehrere Räume, wobei das Inventar des Schlafzimmers im Erdgeschoss vollständig zerstört wurde. Die Täter entwendeten eine Schatulle mit Schmuck im Wert von zirka 2.000 Euro. Die Schadenshöhe des Schlafzimmerinventars beläuft sich auf zirka 1.000 Euro.

Ebenso das leerstehende Nachbaranwesen wurde im Zeitraum von Freitag, 10 Uhr, bis Samstag, 16.30 Uhr angegangen. Unbekannte Täter verschafften sich durch Eintreten der hölzernen Kellertüre Zugang zu dem Haus und durchsuchten sämtliche Räume. Die Höhe des möglichen Entwendungsschaden ist bisher nicht bekannt. Ein Tatzusammenhang der beiden Einbrüche kann aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Pöllitzer Bergsiedlung bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth.