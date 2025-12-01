BAD AIBLING, LKR. ROSENHEIM. Am Freitagabend, 28. November 2025, sollen in Bad Aibling zwei bislang Unbekannte einen 28-jährigen Mann attackiert haben. Bei dem Vorfall setzten die unbekannten Männer Pfefferspray ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Freitag (28. November 2025), gegen 22.15 Uhr, sollen zwei unbekannte Männer einen 28-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck an seinem geparkten Fahrzeug in der Ghersburgstraße in Bad Aibling körperlich attackiert haben. Im Verlauf des Vorfalls setzten die Täter Pfefferspray gegen den Geschädigten ein. Der leicht verletzte kosovarische Mann konnte daraufhin mit seinem Pkw flüchten und Hilfe verständigen.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nach Bekanntwerden des Vorfalls bislang nicht zur Identifizierung bzw. Ergreifung eines Tatverdächtigen.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Bad Aibling. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, werden die Ermittlungen durch das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie eines möglichen versuchten Raubdelikts fortgeführt.

Zur Aufklärung der Tat bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Beschreibung Täter: Die beiden Täter sollen ca. 180 cm groß gewesen sein, einer der Unbekannten soll eine grüne Jacke und ein Basecap getragen haben.

Wer kann Angaben zur Identität der oben genannten Personen machen?

Wer hat am Freitag, 28. November 2025, zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr in Bad Aibling im Bereich des Parkplatzes des Hotels St. Georg in der Ghersburgstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten?

Wer kann sonstige Angaben machen, die zur Aufklärung der Tat beitragen könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08031/2000 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.