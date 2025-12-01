GROßHEIRAT, LKR. COBURG. Am vergangenen Freitag entzog sich der Fahrer eines blauen Peugeot mit französischem Kennzeichen einer Verkehrskontrolle in der Coburger Straße in Untersiemau und flüchtete.

Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Coburg bemerkte am Freitagabend gegen 22.30 Uhr einen blauen Peugeot 206 mit französischer Zulassung, Kennzeichen AE-864-GZ, in Untersiemau. Sie entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle und schalteten den Signalgeber mit „STOP POLIZEI“ an. Als der Fahrer die Polizeistreife bemerkte, beschleunigte er und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Großgarnstadt. Während der rasanten Fahrt erreichte der Peugeot innerorts Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. In Großheirat überfuhr der Flüchtende ein Verkehrsschild und verlor hierbei ein Kennzeichen. Als der Fahrer dann die Autolichter ausschaltete, verlor die Streife das Fahrzeug aus den Augen. Eine anschließende Fahndung nach dem Peugeot verlief negativ.

Wer Angaben zu dem Fahrer und/oder dem Fahrzeug machen kann, wird gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Coburg unter Tel. 09561-6450 zu melden.