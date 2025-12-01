MÜNCHBERG, LKR. HOF. Vergangenes Wochenende drangen Unbekannte in zwei Anwesen im Ortsteil Gottersdorf ein. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und sucht Zeugen.

Am Freitag zwischen 18 Uhr und 21.15 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohnerin und drangen gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Zudem wurde im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen mit Wohnhaus in der Nachbarschaft angegangen. Hier drangen die Täter durch Aufdrücken des Wohnzimmerfensters in das Objekt ein.

In beiden Fällen durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld in Höhe von 150 Euro, Schmuck von unbekanntem Wert, mehrere Goldmünzen und DM-Scheine. Der Sachschaden beläuft sich jeweils auf 1.000 Euro.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe kann ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Hof ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Gottersdorf bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 bei der Kriminalpolizei Hof.