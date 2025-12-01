WEILHEIM. Ein 38-Jähriger schilderte bei der Polizei, am späten Sonntagabend, 30. November 2025, von einem Unbekannten angegriffen worden zu sein. Den Raub seines Mobiltelefons habe das Opfer zwar verhindern können, der 38-Jährige sei dabei aber verletzt worden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei Weilheim in dem Fall und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Zeugen hatten sich am späten Sonntagabend (30. November 2025) bei der Polizei gemeldet und eine Auseinandersetzung unter mehreren Personen in der Straße „Am Schleiferhäusl“ in Weilheim mitgeteilt. Nachdem eine Streifenwagenbesatzung der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Weilheim am Einsatzort die Lage überprüfte, wurde ein 38 Jahre alter Deutscher aus einer Gemeinde im Landkreis Fürstenfeldbruck angetroffen, der angab, überfallen worden zu sein. Ein Unbekannter habe versucht, ihm das Mobiltelefon zu entreißen und bei dem Angriff auch mit einem Hammer auf ihn eingeschlagen. Das Opfer kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Tat fand im Zeitraum zwischen 23.35 und 23.50 Uhr statt. Der Täter, ein junger Mann, etwa 175 cm groß und mit schwarzer Hose und schwarzem Kapuzenpullover bekleidet, wäre im Anschluss ohne Beute auf einem E-Scooter vom Tatort in Richtung Ammerschule geflüchtet.

Der Kriminaldauerdienst übernahm zuständigkeitshalber die Ermittlungen für die Kriminalpolizei. Hier wird der Fall jetzt vom Fachkommissariat 2 für Raubdelikte bearbeitet.

Die Ermittler bitten Zeugen, welche in dem Fall sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer (0881) 6400 zu melden.