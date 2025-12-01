RODING, LKR. CHAM. Am 30. November 2025 wurden acht Verkaufsbuden des Weihnachtsmarktes in Schorndorf in Brand gesetzt. Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt.

Gegen 05:00 Uhr kam es am Kirchplatz in Schorndorf zu mehreren Brandlegungen an Verkaufsständen des örtlichen Weihnachtsmarktes. Ein unbekannter Mann setzte insgesamt acht Verkaufsbuden in Brand. Die alarmierte Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte sämtliche Kleinbrände schnell löschen, sodass ein größerer Schaden verhindert wurde. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.

Der Täter ist bislang unbekannt. Er war dunkel bekleidet und trug eine Mütze. Auffällig an der Kleidung ist ein reflektierender Streifen an den Schuhen, im Bereich Knie und am Oberkörper.

Zu den Hintergründen der Brandstiftung liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Entgegen der aktuellen Medienberichterstattung bestehen derzeit keine Hinweise auf ein Anschlagsgeschehen. Die Kriminalpolizei Regensburg führte am Tatort bereits eine umfangreiche Spurensicherung durch und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Weihnachtsmarkt in Schorndorf, der nur am 30.11.2025 stattfand, konnte trotz des Vorfalls planmäßig durchgeführt werden. Die Sicherheits- und Schutzmaßnahmen wurden vorsorglich angepasst und verstärkt.

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet die Bevölkerung um Hinweise. Wer hat am Sonntag, 30.11.2025, in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Kirchplatz / Altstadt Schorndorf beobachtet? Wer kann Angaben zum unbekannten Täter machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.