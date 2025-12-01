STRULLENDORF, LKR. BAMBERG. In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen unbekannte Täter in einen Verbrauchermarkt in der Martin-Luther-Straße in Strullendorf ein. Die Täter gelangten über das Dach in das Gebäude und entwendeten Tabakwaren sowie Bargeld.

Im Zeitraum von Samstagabend, 20 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 15.30 Uhr, verschafften sich die Einbrecher über das Dach Zutritt zu der Filiale. Von dort aus drangen sie in einen Büroraum ein, in dem sie einen Tresor aufbrachen und Bargeld im niedrig fünfstelligen Bereich an sich nahmen.

Zudem brachen sie Zigarettenträger in unmittelbarer Nähe der Kassen auf, wodurch die Täter Tabakwaren im Wert von rund 10.000 Euro stahlen. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen einen Sachschaden in Höhe mehrerer tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Bamberg sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer etwas bemerkt hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.