BAB A3, PASSAU. Am Freitag (28.11.2025) fanden Schleierfahnder bei einer Kontrolle eine größere Menge Bargeld. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Geldwäsche.

Gegen 18.50 Uhr kontrollierten Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen BMW mit niederländischer Zulassung samt Anhänger. Bei der Kontrolle des Gespans sowie des 42-jährigen rumänischen Fahrers fanden die Beamten insgesamt rund 15.000 Euro Bargeld. Zur Herkunft und Verwendung konnte der Mann keinerlei Angaben machen. Das Bargeld wurde sichergestellt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche übernommen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, POKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 01.12.2025, 10.55 Uhr