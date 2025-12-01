OBERAMMERGAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Sonntagabend, 30. November 2025, brach in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Feuer aus. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde dabei niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt. Die Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen übernahm die Ermittlungen in dieser Sache.

Am Sonntag (30. November 2025), gegen 20.20 Uhr, ging bei der Integrierten Leitstelle Oberland eine Mitteilung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Reichen in Oberammergau ein. Die sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stellten nach ihrem Eintreffen einen Brand in einer Wohnung des 2. Obergeschosses sowie im Bereich des Dachstuhls fest. Durch das rasche und professionelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert und der Brand abgelöscht werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde durch das Feuer niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Noch am selben Abend wurde der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim hinzugezogen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II werden die Untersuchungen zur Brandursache durch das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Garmisch-Partenkirchen fortgeführt. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.