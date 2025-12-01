BAMBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Bereich des Bamberger Bahnhofes zu mehreren Diebstahls- und Raubdelikten, bei denen nach derzeitigen Erkenntnissen möglicherweise dieselben Täter beteiligt waren.

Gegen 21.30 Uhr verwickelte ein Unbekannter einen 26-jährigen Mann in Bamberg in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes in ein Gespräch. Er versuchte, seinem Gegenüber das Handy aus der hinteren Hosentasche zu entwenden, was ihm jedoch nicht gelang. Ein weiterer Mann hielt sich während des Geschehens auffallend nah am Tatort auf.

Gegen 22.20 Uhr attackierten zwei männliche Unbekannte einen 24-jährigen im Unterführungstunnel zu den Gleisen und trennten ihn von seinen beiden Begleitern. Die beiden Täter entrissen dem Mann gewaltsam sein Mobiltelefon mit Bargeld im Wert von zirka 130 Euro. Der 24-Jährige blieb unverletzt.

Am Samstag um 2 Uhr befand sich ein 29-Jähriger fußläufig auf dem Weg zum Taxistand am Bahnhofsvorplatz. Unvermittelt schlug ein Unbekannter ihn von hinten nieder. Er entwendete das Smartphone im Wert von zirka 550 Euro aus der Hosentasche seines Opfers und flüchtete in unbekannte Richtung. Der 29-jährige Mann erlitt Schürfwunden im Gesicht, am Knie und am Arm sowie eine aufgeplatzte Lippe. Er wurde im Klinikum Bamberg ärztlich versorgt.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe sowie der Täterbeschreibungen ist ein Zusammenhang der Fälle nicht auszuschließen. Die Geschädigten beschrieben die beiden unbekannten Täter wie folgt:

Männlich, etwa 1,70 m groß, etwa 30 Jahre alt, dunkler Teint, dunkle Haare, dunkler Bart, komplett in Schwarz gekleidet (schwarze Hose, schwarze Steppjacke, blaue Sneaker)

Männlich, etwa 1,70 m groß, etwa 30 Jahre alt, dunkler Teint, dunkle Haare, dunkler Bart, schwarze Hose, beige-schwarze Steppjacke, dunkle Sneaker

Wer hat zur angegebenen Zeit Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit den Fällen stehen könnten? Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.