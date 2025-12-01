MAINLEUS, LKR. KULMBACH. Vergangenen Freitag drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße „Hohen Rain“ im Ortsteil Rothwind ein. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Im Zeitraum zwischen 12.45 Uhr und 17 Uhr nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner und drangen über die Terrassentür in das Einfamilienhaus ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten zwei Geldkassetten und Bargeld in Höhe von 3.000 Euro bevor sie unerkannt flüchteten. Die Schadenshöhe der aufgehebelten Terrassentür beläuft sich auf 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Hohen Rain bemerkt hat, meldet sich bitte unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 bei der Kriminalpolizei Bayreuth.