BÜCHLBERG, LKR. PASSAU. Am Samstag (29.11.2025) kam es gegen 23:00 Uhr auf der Kreisstraße PA2 im Gemeindebereich Büchlberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 48-jähriger Unfallfahrer mit seinem Pkw VW Golf, die Kreisstraße PA2 von Büchlberg herkommend in Fahrtrichtung Thyrnau. Hierbei kam der 48-jährige Fahrer alleinbeteiligt in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und blieb im angrenzenden Straßengraben/ Waldstück liegen. Hierbei wurde der Fahrer eingeklemmt und musste anschließend durch die Rettungskräfte befreit werden. Unbeteiligte Zeugen bemerkten den verunfallten Pkw und verständigten die Polizei.

Lebenserhaltene Maßnahmen seitens der Rettungskräfte verliefen vor Ort ohne Erfolg, der Unfallfahrer verstarb noch der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Totalschaden in der Höhe von ca. 18.000.- Euro.

Veröffentlicht: 01.12.2025, 07.00 Uhr