THANNHAUSEN. Am 30.11.2025 um 02:59 Uhr wurde in eine Tankstelle in der Carl-Zeiss-Straße in Thannhausen eingebrochen. Die bisher unbekannte Täterschaft beschädigte gewaltsam ein Fenster und gelangte so ins Tankstelleninnere. Im Gebäude brachen sie zwei Spielautomaten sowie einen Wechselgeldautomaten auf und entwendeten daraus einen Bargeldbetrag in 5-stelliger Höhe. Desweiteren entwendeten die Täter Zigarettenstangen im Wert von ca.15.000 Euro. Der angerichtete Sachschaden an den Automaten und dem Fenster beträgt insgesamt ca. 20.000 Euro. Die Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Krumbach und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die Folgeermittlungen werden durch die Kriminalpolizeiinspektion Memmingen übernommen. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge rund um die Tankstelle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden. (KPI Memmingen – KDD)