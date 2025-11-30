2226 – Frau nach Ladendiebstahl in Haft

---------------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ---------------

Innenstadt – Am Donnerstag (27.11.2025) entwendete eine 20-Jährige mehrere Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft in der Straße „Unter dem Bogen“. Hierbei schlug die 20-Jährige einen 25-Jährigen, der die Frau an ihrer Flucht hindern wollte.

Gegen 11.00 Uhr beobachteten Zeugen den Diebstahl und stellten die 20-Jährige zur Rede. Hierbei schlug die 20-Jährige den 25-Jährigen. Dieser wollte die Frau an der Flucht hindern. Der 25-Jährige verletzte sich hierbei leicht. Eine Streife konnte die 20-Jährige schließlich antreffen und festnehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde die 20-Jährige am Freitag (28.11.2025) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Diebstahls sowie Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Die 20-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Diebstahls und Körperverletzung gegen die 20-Jährige.

Die 20-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2227 – Polizei beendet Alkoholfahrt

Pfersee – Am Samstag (29.11.2025) fuhr offenbar eine 24-Jährige in der Leonhard-Hausmann-Straße alkoholisiert mit einem E-Scooter.

Gegen 02.45 Uhr fiel einer Polizeistreife die 24-Jährige auf, als sie mit einem E-Scooter unterwegs war. Den Beamten bemerkten dabei alkoholtypisches Verhalten bei der Frau. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Fahrt war somit beendet und die Frau musste die Beamten zur Dienststelle begleiten.

Gegen die Frau wird nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt. Sie besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2228 – Polizei ermittelt wegen Taschendiebstahl

Innenstadt – Am Freitag (28.11.2025) ereignete sich auf dem Stadtmarkt ein Taschendiebstahl mit hohem Schaden.

Gegen 11.20 Uhr war ein 62-Jähriger auf dem Stadtmarkt unterwegs. Dort wurde der Mann von einer bislang unbekannten Frau auf dessen mit Senf beschmierten Rucksack und Jacke aufmerksam gemacht. Die Unbekannte half dem Mann zunächst und entfernte sich anschließend. Kurze Zeit später stellte der 62-Jährige fest, dass ein hoher Geldbetrag aus dessen Jackentasche fehlte. Unmittelbar zuvor hob der Mann Geld bei einem Bankautomaten ab. Aktuell geht die Polizei von einem geplanten Trickdiebstahl durch die genannte Frau aus. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Täterin sowie eine mögliche Komplizin wurden als ca. 25 Jahre alt mit osteuropäischem Aussehen beschrieben. Eine Frau trug weiße Kleidung, die andere Frau schwarze Kleidung.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang, in derartigen Situationen misstrauisch zu sein und auf seine Wertsachen zu achten. Hinweise zu den Frauen oder ähnlichen Vorfällen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter Tel. 0821/323-2110 entgegen.

2229 – Unfall endet an Hauswand

Lechhausen – Am Freitagabend (28.11.2025) ereignete sich in der Blücherstraße ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde leicht verletzt.

Gegen 19.00 Uhr war eine 30-Jährige mit ihrem Auto in der Schleiermacherstraße unterwegs. Als sie die Blücherstraße passieren wollte, übersah sie offenbar eine querende Autofahrerin (21 Jahre alt). Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden dabei über die Fahrbahn geschleudert. Das Fahrzeug der 30-Jährigen stieß schließlich mit der Außenfassade eines Lokals zusammen und blieb am Eingangsbereich stehen.

Durch den Unfall wurde der Beifahrer der 21-Jährigen leicht am Bein verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Unfallbeteiligten sowie die Gäste des Lokals blieben nach aktuellem Stand unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand offenbar ein Totalschaden. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr unterstützen ebenfalls an der Einsatzstelle.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen die 30-Jährige. Sie besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit, alle Insassen des anderen Autos die afghanische Staatsangehörigkeit.

2230 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Göggingen – Am Freitag (28.11.2025) ereignete sich in der Gögginger Straße ein Auffahrunfall. Ein Beteiligter war alkoholisiert.

Gegen 21.00 Uhr war eine 28-Jährige mit ihrem Auto in der Gögginger Straße unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein 55-Jähriger bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem Auto auf das Fahrzeug der Frau auf. Die Polizei wurde verständigt. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass der 55-Jährige alkoholisiert war. Der Mann war derart betrunken, dass ein Atemalkoholtest nicht mehr möglich war. Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein des Mannes sicher.

Die 28-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens muss noch geklärt werden.

Der 55-Jährige besitzt die deutsche, die 28-Jährige die türkische Staatsangehörigkeit.

2231 – Fußgängerin bei Unfall verletzt

Hammerschmiede – Am Freitag (28.11.2025) ereignete sich in der Elisabethstraße ein Verkehrsunfall. Eine Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 07.15 Uhr war eine 25-Jährige mit ihrem Auto in der Elisabethstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Neuburger Straße bog die Frau nach rechts ab und übersah dabei offenbar eine 69-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht und behandelt werden.

Gegen die 25-Jährige (ukrainische Staatsangehörige) wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Die 69-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

2232 – Polizei ermittelt wegen Widerstands

Hochfeld – Am Samstag (29.11.2025) war ein 36-Jähriger betrunken und aggressiv im Stadtgebiet unterwegs. Schließlich ging er Polizeibeamte an. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Gegen 13.45 Uhr teilte ein Zeuge den auffälligen Mann bei der Polizei mit. Dieser pöbelte Passanten an und spuckte herum. Wenig später stieg der Mann in den Linienbus 41 und verhielt sich dort ebenfalls aggressiv. Eine Polizeistreife traf den Mann schließlich im Bus an. Dabei beleidigte er die Beamten und wehrte sich, als die Polizisten ihn aus dem Bus brachten. Auf Grund seines Zustands und Verhaltens musste der Mann gefesselt und in den Polizeiarrest gebracht werden. Er war mit über 2,6 Promille betrunken. Im Arrest beleidigte er erneut die Beamten und trat nach diesen. Verletzt wurde niemand.

Gegen den 36-Jährigen (kasachischer STA) wird nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Körperverletzung und Beleidigung ermittelt.

2233 – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Hammerschmiede – Am Samstag (29.11.2025) ereignete sich in der Mühlhauser Straße ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 14.50 Uhr war ein 78-Jähriger mit seinem Skoda in Richtung stadtauswärts unterwegs. Dabei übersah er möglicherweise eine rote Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich. Dort stieß er mit dem Audi eines von der Bürgermeister-Wegele-Straße kommenden 39-Jährigen zusammen.

Bei dem Unfall wurde der 78-Jährige leicht verletzt und anschließend vom Rettungswagen behandelt. Der 39-Jährige blieb unverletzt, dessen beide Mitfahrer wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden auf Grund deren Beschädigung abgeschleppt. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt gegen den 78-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.