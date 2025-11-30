FÜRTH. (1124) Am Samstagnachmittag (29.11.2025) ereignete sich auf der A 73 in Fahrtrichtung Suhl, zwischen den Anschlussstellen Fürth-Ronhof und Fürth-Steinach ein schwerer Verkehrsunfall . Die Autobahn war im Rahmen der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt.



Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer (türkisch) befuhr in seinem Mercedes die A 73 in Fahrtrichtung Suhl. Zwischen den genannten Anschlussstellen verlor er auf Grund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mehrfach in Mittel- und Außenschutzplanke. Die Ehefrau, welche sich, ebenso wie das gemeinsame Kind, mit im Pkw befand, griff ins Lenkrad und versuchte, das Fahrzeug kontrolliert zum Stehen zu bringen.

Durch den letzten Einschlag in die Schutzplanke geriet der Mercedes ins Schleudern und blieb zwischen der rechten und linken Fahrspur liegen.

Rettungskräfte holten den 48-Jährigen aus dem Fahrzeug und reanimierten ihn erfolgreich noch vor Ort. Im Anschluss wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Ehefrau (47) blieb unverletzt, die Tochter (15) zog sich leichte Verletzungen (Beule am Kopf) zu.

Am Pkw entstand ein (Total-) Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Hinzuziehung eines Sachverständigen an, welcher bei der Unfallaufnahme durch die Verkehrspolizeiinspektion Erlangen unterstützte.

Die A 73 war zum Zwecke der Verletztenversorgung und anschließenden Unfallaufnahme für mehrere Stunden (bis ca. 18:30 Uhr) gesperrt. Einem Fanbus, welcher nach dem Fußballspiel zwischen Greuther Fürth und dem VfL Bochum im Stau feststeckte, wurde aus polizeitaktischen Gründen die Durchfahrt der Sperrung ermöglicht.

Gegen den Unfallfahrer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.



Erstellt durch: Janine Mendel