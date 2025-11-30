NÜRNBERG. (1121) Wie mit Meldung 1120 berichtet, erfasste der Fahrer eines Pkws am Freitagnachmittag (28.11.2025) in Zerzabelshof beim Rückwärtsfahren eine Passantin. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und ist leider mittlerweile dort verstorben.

Der 83-jährige Fahrer des Audi A4 befand sich gegen 11:45 Uhr in der Waldluststraße. Hier verwechselte er während eines Einpark-Versuchs möglicherweise Gas und Bremse und fuhr daraufhin mehrere Meter rückwärts über den Gehweg. Dabei kollidierte er zunächst mit einem weiteren Fahrzeug, erfasste eine 71-jährige Frau und kam letztlich an einer Hauswand zum Stehen. Die Frau erlitt bei dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen. Sie kam nach einer ersten medizinischen Versorgung an der Unfallstelle in ein Krankenhaus. Hier erlag sie in der Nacht ihren schweren Verletzungen.

Die Bearbeitung des Unfallgeschehens obliegt der Verkehrspolizei Nürnberg.

Erstellt durch: Janine Mendel