FISCHBACHAU, OT HUNDHAM, LKR. MIESBACH. Am Samstag, 29. November 2025, kam es im Gemeindebereich von Fischbachau zu einem folgenschweren Arbeitsunfall bei privaten Bauarbeiten. Ziegelpaletten, die von der Gabel eines Krans auf ihn fielen, verletzten einen 50-jährigen Mann so schwer, dass er noch vor Ort verstarb. Die Kriminalpolizei Rosenheim führt in dem Fall die Untersuchungen zum Unfallhergang.

Am Samstagmorgen (29. November 2025) wurde der Integrierten Leitstelle (ILS) ein Unfallgeschehen auf einer Baustelle in Hundham, einem Ortsteil von Fischbau, mitgeteilt. Neben dem Rettungsdienst mit Notarzt fuhr auch die Polizei an den Einsatzort. Trotz Reanimationsmaßnahmen konnte auch der Notarzt vor Ort einem 50-Jährigen nicht mehr helfen. Der Mann verstarb.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) aus Rosenheim übernahmen deshalb zuständigkeitshalber von der Polizeiinspektion Miesbach die Todesfallermittlungen für die Kriminalpolizei. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 50-Jährige am Morgen um kurz nach 08.00 Uhr auf seiner privaten Baustelle mit einem Kran Ziegelpaletten verladen wollen, als die schwere Last aus mehreren Metern Höhe von der Krangabel fiel und ihn traf. Der Unfallort, der Kran und zugehörige Bedienelemente wurden vom Kriminaldauerdienst für die weiteren Untersuchungen sichergestellt. Hinweise auf die Beteiligung Dritter an dem Unfall oder für technische Mängel ergaben sich für die Kriminalpolizei aber bislang nicht.

Die Angehörigen des Unfallopfers wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.