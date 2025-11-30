BERG, LKRS.STARNBERG.Beim Brand einer privaten Halle im Berger Ortsteil Sibichhausen entstand in der Nacht auf den heutigen Sonntag hoher Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 23:40 Uhr hatten Anwohner die Einsatzkräfte über Brandgeruch auf dem Gelände eines Anwesens am Klosterweg informiert. Die eintreffenden Feuerwehren stellten daraufhin einen Brand in einem Lagergebäude fest, das auch als Werkstatt genutzt wurde.

Das Feuer war bereits weitgehend selbst erloschen, dennoch entstand am Inventar und den untergestellten Fahrzeugen nach einer ersten Einschätzung ein Sachschaden im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur noch unklaren Brandursache übernommen.