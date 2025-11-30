ROßBACH, LKR. ROTTAL-INN. Aus noch ungeklärter Ursache geriet am Samstagabend, den 29.11.2025, gegen 20 Uhr eine Metallbauwerkstatt mit hochwertigen Maschinen in Vollbrand.

Der Inhaber der Werkstatt hatte nach eigenen Angaben am Samstag zuletzt zwischen 08.30 und 09.00 Uhr das Gebäude betreten. Zu diesem Zeitpunkt war alles noch unauffällig. Seit dieser Zeit befanden sich keine Personen mehr in der Halle.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der Brand an einem Stapel alter Holzpaletten, die vor der Halle gelagert waren, ausbrach und dann auf das Gebäude übergriff. Die Brandursache ist jedoch noch ungeklärt.

Nach derzeitiger Einschätzung beträgt der Schaden an den Maschinen und dem Gebäude ca. 2 Millionen Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Für die weitere Bekämpfung des Feuers war es erforderlich, mit einem Bagger Teile des Gebäudes zu entfernen.

Die Feuerwehr stellte nach dem Löschen der restlichen Glutnester eine Brandwache.

Die weitere Sachbearbeitung übernimmt die Kriminalpolizei Passau.

Veröffentlicht am 30.11.2025 um 01:30 Uhr