MEMMINGEN. Am 29.11.2025 kam es um 00:12 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Adenauerring und Dr.-Berndl-Platz in Memmingen.

Demnach missachtete ein 25-jähriger deutscher Pkw-Fahrer die geltende Vorfahrtsregelung durch ein Stoppschild bei ausgeschalteter Ampel, als er aus der Dr.-Berndl-Straße in die Kreuzung in Richtung Buxheimer Straße einfuhr. Er erfasste im Kreuzungsbereich einen vorfahrtsberechtigten PKW auf der Fahrerseite, der vom Adenauerring aus in die Kreuzung eingefahren war. Der vorfahrtsberechtigte PKW wurde durch die Kollision auf eine Verkehrsinsel geschleudert. Die Beifahrerin dieses PKW wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr Memmingen aus dem Fahrzeug gerettet werden. Die anderen drei Fahrzeuginsassen der beiden PKW wurden leicht verletzt. Alle Verletzten wurden durch mehrere Rettungswagen in die nächste Klinik gebracht. Neben mehreren Rettungswagen, einem Notarzt und zahlreichen Ersthelfern war die Feuerwehr Memmingen mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Die betreffende Kreuzung war für knapp zwei Stunden vollständig gesperrt. Es entstand ein Gesamtschaden an beiden PKW im mittleren fünfstelligen Bereich. Zeugen, die den Unfallhergang gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Memmingen unter 08331/1000 zu melden. (PI Memmingen)

