NEU-ULM. Am Freitagabend, den 28. November 2025, fand in Neu-Ulm das WM-Qualifikationsspiel im Basketball zwischen der Deutschen und der Israelischen Basketballnationalmannschaft statt. Die Ratiopharm Arena war mit 5.650 Zuschauern ausverkauft.

Das Spiel wurde polizeilich durch das PP Schwaben Süd/West mit Unterstützung durch die Bayerische Bereitschaftspolizei betreut.

Zeitgleich fand neben dem Gelände der Arena eine angemeldete Versammlung statt, welche weitestgehend friedlich und geordnet abgelaufen ist.

Bei der An- und Abreise der Zuschauer kam es zu kurzfristigen Verkehrseinschränkungen in der Umgebung der Arena.

Angesichts der aktuellen politischen Lage hatte die Polizei bereits im Vorfeld umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen und war mit starken Kräften vor Ort präsent. Diese sorgfältige Planung und das professionelle Vorgehen der Einsatzkräfte zahlten sich aus: Das Spiel und die begleitenden Veranstaltungen verliefen nahezu störungsfrei, sodass die Sicherheit aller Beteiligten jederzeit gewährleistet war.

Die Polizei bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern für ihr Verständnis. (Polizeipräsidium Schwaben Süd/West)

