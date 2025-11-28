LAUBEN. Am Donnerstag gegen 22:30 Uhr brachen zwei Männer mit rumänischer Staatsangehörigkeit auf dem Gelände des Allgäuer Überlandwerks in Lauben in einen Baucontainer ein. Bei der Tatausführung wurden sie von der Videoüberwachung aufgenommen, woraufhin die Sicherheitsfirma die Polizei informierte. Die zwei Männer im Alter von 19 und 22 Jahren konnten durch Beamte in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Sie waren im Begriff, Werkzeuge und Baumaschinen im Wert von mehreren tausend Euro zu entwenden.

Die Tatverdächtigen wurden heute beim Amtsgericht Kempten vorgeführt. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ den von der Staatsanwaltschaft Kempten beantragten Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Die beiden Tatverdächtigen wurde in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen führt die PI Kempten unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten. (PI Kempten)

